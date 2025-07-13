Mustafa Yılmaz ve Ahsen Almaz'dan 'Nasıl Dayandın'

Mustafa Yılmaz ve Ahsen Almaz, sözleri Kerim Aras'a ait olan 'Nasıl Dayandın' adlı şarkıda düet yaptı.

Etiler'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Mustafa Yılmaz, şarkının klibini çektiklerini ve Ahsen Almaz ile güzel bir düet çalışmasına imza attıklarını belirtti.

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Ahsen Almaz ve Mustafa Yılmaz

Zorlu bir süreci geride bıraktıklarını anlatan Ahsen Almaz, "Çok zorlu bir süreçti. Fakat çok güzel bir klip çektik. Herkes çok uğraştı. Eminim ki şarkı çok iyi yerlere gelecek" diye konuştu. Mustafa Yılmaz ise herkesin kalbine dokunacak bir şarkıya imza attıklarını ifade ederek "Sevgili Ahsen ile çok güzel bir düet olduğuna inanıyorum. Bu şarkıya çok emek verdik. Hem stüdyo hem klip aşamasında inanılmaz bir emek sarf ettik. İnanıyorum ki bu şarkı dinleyen herkesin kalbinde bir yer edinecek" dedi.

Mustafa Yılmaz, "Bu ikili nasıl bir araya geldi?" sorusuna ise "Daha önce aynı şirkette çalışmalarımız olmuştu. 'Ahsen neden bir biz düet yapmıyoruz' diye bir konuşmamız olmuştu. Kerim Aras kardeşim 'Ben size bir şarkı hediye edeyim' dedi. Kendi aramızda şarkıyı seçtik. İkimize de uyumlu oldu" diye konuştu.

Mustafa Yılmaz ve Ahsen Almaz’ın düet çalışması 'Nasıl Dayandın', ilerleyen günlerde tüm dijital platformlarda yerini alacak.