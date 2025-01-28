Mustafa Keser, bir zamanlar âyinhandı
Gençlik yıllarında âyinhan olan Mustafa Keser, sema gösterilerinde Ahmet Özhan ile âyin okudu
2024'ün son günlerinde aşırı öksürük şikâyetiyle gittiği hastanede kanser teşhisi konan Mustafa Keser, acilen alındığı ameliyat sonrasında bir süre tedavi gördü. Keser, geçtiğimiz günlerde kemoterapi almasına gerek olmadan iyileştiğini duyurdu.
Mustafa Keser'in fasıl ustası olmadan önce gençlik yıllarında bir âyinhan olduğu olduğu ortaya çıktı.
Besteci Cinuçen Tanrıkorur sayesinde Mevlevilîk ile tanışan Mustafa Keser, Ahmet Özhan ve Tuğrul İnançer ile birlikte yıllarca sema gösterilerinde âyin okudu.
Mustafa Keser - Ahmet Özhan - Tuğrul İnançer
Âyinhan... Mevlevî âyininin icrası sırasında âyîn-i şerif okuyanlara verilen ad.