Mustafa Keser, bir zamanlar âyinhandı

2024'ün son günlerinde aşırı öksürük şikâyetiyle gittiği hastanede kanser teşhisi konan Mustafa Keser, acilen alındığı ameliyat sonrasında bir süre tedavi gördü. Keser, geçtiğimiz günlerde kemoterapi almasına gerek olmadan iyileştiğini duyurdu.

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Mustafa Keser'in fasıl ustası olmadan önce gençlik yıllarında bir âyinhan olduğu olduğu ortaya çıktı.

Besteci Cinuçen Tanrıkorur sayesinde Mevlevilîk ile tanışan Mustafa Keser, Ahmet Özhan ve Tuğrul İnançer ile birlikte yıllarca sema gösterilerinde âyin okudu.