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        Haberler Magazin Kanser tedavisi gören Mustafa Keser'den iyi haber geldi - Magazin habeleri

        Kanser tedavisi gören Mustafa Keser'den iyi haber geldi

        Geçtiğimiz günlerde prostat kanseri olduğunu açıklayan Mustafa Keser'den iyi bir haber geldi. Keser'in ameliyattan sonraki testlerin sonucunda kemoterapi almasına gerek kalmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 20:36 Güncelleme: 11.01.2025 - 20:36
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          2024'ün son günlerinde Mustafa Keser, sevenlerini üzen bir açıklamada bulunmuştu. 79 yaşındaki şarkıcı, katıldığı bir davette kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

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          Öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Mustafa Keser’e, yapılan detaylı tetkikler sonucunda kanser teşhisi konuldu.

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          Yaşadığı zorlu süreci; "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" sözleriyle ifade eden usta ismin eşi de bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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          Ünlü şarkıcı, 4.5 saat süren bir ameliyata alındı.

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          Ameliyatın başarılı geçtiği ve Mustafa Keser’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Doktorları, sanatçının kemoterapi almasına gerek kalmadığını belirtti.

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