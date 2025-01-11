Kanser tedavisi gören Mustafa Keser'den iyi haber geldi
Geçtiğimiz günlerde prostat kanseri olduğunu açıklayan Mustafa Keser'den iyi bir haber geldi. Keser'in ameliyattan sonraki testlerin sonucunda kemoterapi almasına gerek kalmadığı öğrenildi
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2024'ün son günlerinde Mustafa Keser, sevenlerini üzen bir açıklamada bulunmuştu. 79 yaşındaki şarkıcı, katıldığı bir davette kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.
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Öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Mustafa Keser’e, yapılan detaylı tetkikler sonucunda kanser teşhisi konuldu.
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Yaşadığı zorlu süreci; "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" sözleriyle ifade eden usta ismin eşi de bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
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Ünlü şarkıcı, 4.5 saat süren bir ameliyata alındı.
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Ameliyatın başarılı geçtiği ve Mustafa Keser’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Doktorları, sanatçının kemoterapi almasına gerek kalmadığını belirtti.