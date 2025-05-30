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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Mustafa Keçeli: Bu atmosferde oynadığımız oyun bizi tatmin etti - Rams Başakşehir Haberleri

        Mustafa Keçeli: Bu atmosferde oynadığımız oyun bizi tatmin etti

        RAMS Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 23:09 Güncelleme: 30.05.2025 - 23:09
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        "Oynadığımız oyun bizi tatmin etti"
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, karşılaşmada iyi oynadıklarını dile getirdi.

        Mustafa Keçeli, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        İstedikleri hedefe ulaştıklarını belirten Keçeli, "UEFA Konferans Ligi'ne katılacağız. Tek amacımız taraftarlara iyi bir maç izletebilmekti. Hafta içi karşılaşmaya iyi hazırlandık. Beklentimizin üzerinde bir oyundu. Çok fazla pozisyonumuz var. Galatasaray'ın da çok pozisyonu var. Bu atmosferde oynadığımız oyun bizi tatmin etti. Artık yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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