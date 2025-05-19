Muslera, imza gününde taraftarla buluştu!
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, imza gününde taraftarla buluştu
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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde bir araya geldi.
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İstinye Park'ta bulunan Puma mağazasındaki imza günü için erken saatlerde sıraya giren taraftarlar, Muslera'nın gelmesiyle Uruguaylı kaleciye destek tezahüratları yaptı.
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İmza gününün başlamasının ardından organizasyondaki aksaklıklar sebebiyle birçok taraftar gergin anlar yaşadı.
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Güvenlik görevlilerinin fotoğraf çekimini yasaklaması, forma imzalatmak isteyen taraftarlarda hayal kırıklığına neden oldu.
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