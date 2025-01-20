Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muş-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında 2 otomobil durduruldu.
Narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada 10 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 200 gram eroin ve 178 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir şüpheli serbest bırakıldı.
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