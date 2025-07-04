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        Haberler Gündem Güncel Muş'ta 60 bin dönüme şeker pancarı ekildi | Son dakika haberleri

        Muş'ta 60 bin dönüm alana şeker pancarı ekimi yapıldı

        Muş'ta bu yıl 60 bin dönüm alanda şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:03
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          Muş'ta bu yıl 60 bin dönüm alanda şeker pancarı ekildi.

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          Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, sözleşmeli tarım modeli sayesinde hem bölge çiftçisinin desteklendiğini hem de kentin tarımsal üretim kapasitesinin arttığını söyledi.

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          Modern tarım tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi için teknik ekiple saha çalışması yürüttüklerini belirten Kızılkaya, "Muş Ovası Sulama Projesi başlamış bulunmakta. Bu yıl üreticiden 380 bin ton şeker pancarı elde etmeyi düşünüyoruz. Bu şeker pancarından da 18 bin ton melas, yaklaşık 120 bin ton küspe ve 43 bin 660 ton da şeker üretimi planlıyoruz. Bugüne kadar çiftçiye 250 milyon lira avans verdik" dedi.

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          Fabrikadaki yatırımların devam ettiğini ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti: "Fabrikanın altyapısını günlük 10 bin ton ile 12 bin ton arasında işlenecek seviyeye getirdik. Buna göre kotamızın artmasını bekliyoruz. Son model, son teknoloji yeni filtre sistemine geçiyoruz. Muş'ta büyük ihracat yapan tek firma olan fabrikamızdan şimdiye kadar 10 bin tona yakın şeker ihracat ettik."

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