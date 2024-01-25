Murat Şeker: 'Şirin' ile 'Ali Yaman'ın aşk hikâyesine tanık olacağız"
Bozcaada'dan İstanbul'a uzanan bir aşk öyküsünü beyazperdeye yansıtacak olan 'Aşk Mevsimi'nin galası yapıldı
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Murat Şeker'in yapımcısı, yönetmeni ve Ali Tanrıverdi ile ortak senaristi olduğu Sugarworkz yapımı ‘Aşk Mevsimi’ filminin galası TİM Maslak Show Center’da gerçekleştirildi.
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Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı, gösterime 2 Şubat'ta girecek olan filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor. Film ekibi, izleme öncesi basının karşısına geçerek soruları yanıtladı.
Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrolleri paylaştığı Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikâyesi konu alan film, konuklara duygu dolu anlar yaşattı.
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Murat Şeker: Bozcaada’da başlayıp İstanbul’da devam eden bir aşk öyküsünün filmini yaptık. Ağustos ayında birçok arkadaş tatildeyken biz film çekiyorduk, umarım bunun karşılığında kışın tatil yapma şansı buluruz. Bu filmde 'Ali Yaman' ve 'Şirin’in aşk hikâyesine tanık olacağız. Güzel bir film yaptık, artık takdir izleyicilerin.
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Dilan Çiçek Deniz: Ressam ve idealist bir kadın olan 'Şirin' karakterine hayat veriyorum. Çok keyifli bir iş çektik. İzleyiciler, naif bir aşk hikâyesiyle karşılaşacak. Herkesi sinemaya bekliyoruz
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Cem Yiğit Üzümoğlu: Çok heyecanlı ve mutlu olduğumu söylemek isterim. Harika bir ekiple çok güzel bir iş başardık. Herkesin filmde kendisinden bir parça bulacağını düşünüyorum. Sinemaları dolduralım ve güzel bir yıl geçirelim. Herkese iyi seyirler.
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Fırat Tanış: Güzel bir çalışma oldu hepimiz çok mutluyuz. Ben Bozcaada çekimlerinde yer almadım İstanbul’da Yerebatan Sarnıcı’nda sabahladığımız bir çekim var o günü unutamıyorum. Üstümüzden bir pandemi geçti artık herkes evlerinden dışarı çıkıyor sinema da artık kendini göstermeye başladı. Sinemaya ve tiyatroya gitmenin tam zamanı. Kaçırılmayacak bir film olduğunu düşünüyorum.
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Duygu Sarışın: Heyecanlı ve mutluyuz, bizimle bu anı paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz.