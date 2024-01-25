Murat Şeker: 'Şirin' ile 'Ali Yaman'ın aşk hikâyesine tanık olacağız"

Fırat Tanış: Güzel bir çalışma oldu hepimiz çok mutluyuz. Ben Bozcaada çekimlerinde yer almadım İstanbul’da Yerebatan Sarnıcı’nda sabahladığımız bir çekim var o günü unutamıyorum. Üstümüzden bir pandemi geçti artık herkes evlerinden dışarı çıkıyor sinema da artık kendini göstermeye başladı. Sinemaya ve tiyatroya gitmenin tam zamanı. Kaçırılmayacak bir film olduğunu düşünüyorum.