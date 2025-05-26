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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Murat Şahin: 4-1'e kadar çok iyiydik - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Murat Şahin: 4-1'e kadar çok iyiydik

        Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, 4-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "4-1'e kadar çok iyiydik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 22:51 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:51
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        "4-1'e kadar çok iyiydik"
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, galibiyeti değerlendirdi.

        "4-1'E KADAR ÇOK İYİYDİK"

        Murat Şahin'in sözleri şu şekilde:

        "Rakiplere göre oyun planları düşünüyoruz. Bunları zaman zaman uyguluyoruz. Ben geldiğimden bu yana bunları yapıyoruz.

        Fenerbahçe'nin çift forvetle oynadığını bildiğimiz için bu formatla oynadık ama ikinci yarıda 10 kişi kalınca Fenerbahçe'ye 4-1-4-1'e döndük ve bu sonuç verdi. 10 kişiye karşı oynamak zaman zaman zor oluyor ve Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz. Kontra ataklarda pozisyon verdik ama 4-1'e kadar oyun ciddiyetimiz çok iyiydi. 4-1'den sonra oyuncular koptu.

        Rehavet bizi geride bıraktı. Daha çok hakimiyet sağlayabilirdik. Kazanmak önemliydi bizim için. Takımımın gücünü test etmeye çalışıyorum. Oyuncuların neler yapabileceğini görmek istiyorum. Sonun bitişi kolay değil. Hedefsiz bir takımın bu oyunu oynaması kolay değil. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Özellikle 10 kişiden sonra skoru elde ettik. Sevinçliyiz."

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