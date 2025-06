Murat Dalkılıç: Ölüm haberini sahneye çıkmadan önce aldım

Derya Uluğ ile Murat Dalkılıç, Şanlıurfa konserlerinde zor anlar yaşamıştı. Uluğ ve Dalkılıç'a sahnede şişe fırlatılmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Dalkılıç, o gece yakın arkadaşı Şimal'in vefat haberini de sahneye çıkmadan önce aldığını söyledi.

Takipçileriyle dertleşen Murat Dalkılıç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Hayat, insana sürekli sürprizler yapıyor... Bazen üzülüyorsun, seviniyorsun sürprizlere, bazen anlamıyorsun bile ne olduğunu ama sonunda antrenmanını yapmış oluyorsun, ne oluyorsa hep en güzeli oluyor, her gün kaslarımız hayata karşı gelişiyor.

Ben Urfa’da çok anlamlı bir akşam yaşadım ben. 2 sene sonra sahneye çıkarken çok sevdiğim kardeşim Şimal’in ölüm haberini aldım. Sahneye uzunca zaman sonra çıkan tüm ekibimin heyecanını kıracak hiçbir şey yapmamaya çalıştım. Sonra bir baktım havada şişeler uçuşmaya başladı. Önce anlamadım ama sonra fark ettim ki bu bir protesto değil bir oyun... Genç arkadaşlarımın bu oyununa katılmaya çalıştım. Bir ara kendimi sınıfta çaresizce öğrencilerinin yaramazlıklarının bitmesini bekleyen öğretmenler gibi hissettim. Ama onlar bir şey demek istiyorlardı sanki bu yöntemle anlamasam da enerjilerini bozmak istemedim. Onlara katılınca ortalık duruldu, hevesler alındı, biz konserimize kaldığımız yerden devam ettik.

Şimal

"BİZİM GÖREVİMİZ OLAN BİTEN HER ŞEYİ ANLAMAK"

Herkesin farklı farklı duyguları an be an değişik kombinasyonlarla gün yüzüne çıkabilir karşımıza. Bizim görevimiz olan biten her şeyi anlamayı öğrenmek. Zarar ziyan olmadı çok şükür. Her şey için teşekkür ederim.