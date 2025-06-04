Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Murat Çalık'ın sağlık durumu iyi değil" | Son dakika haberleri

        "Murat Çalık'ın sağlık durumu iyi değil"

        CHP lideri Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Murat Çalık'ın sağlık durumunda sıkıntı var. Çalık'ın böylesine nakledilmesi, ailesinden uzak tutulması doğru değil." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 17:16 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Murat Çalık'ın sağlık durumu iyi değil"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

        Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sona eren grevle ilgili, "Sendikal mücadeleye devam. Sonuna kadar arkalarındayız. İzmir Büyükşehir Belediye başkanımıza sürece emek koyan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Özel şunları kaydetti: "Murat Çalık'ın sağlık durumunda sıkıntı var. Çalık'ın böylesine nakledilmesi, ailesinden uzak tutulması doğru değil. Bu yapılan tam bir zulüm. Dün yaşananlar Yassıada'da yaşananlardan farklı değildir. Bir utanç filmi çekmiştir. Filmin senaristi, yazanı, çizeni hepsi 'benim' diyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ona yaranmak, bize gözdağı vermek için yapıyorlar. Adalet Bakanı, Allah kabul etsin hac farizesini yerine getiriyormuş. Arasa, tövbe etse önemi yok. Yapan belli, yaptıran belli. İçişleri Bakanı benden özür dilese ne kıymeti var? Ben kimin yaptırdığını biliyorum. Bugün dünya kadar geçmiş AK Partili bakan, milletvekili, siyasetçi bu durumu eleştiriyorsa, aslında Erdemliler hareketi diye ortaya çıkan buralara savrulan bu partinin başındakidir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez
        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Habertürk Anasayfa