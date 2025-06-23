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        Haberler Gündem Güncel Murat Çalık hastaneye sevk edildi | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Murat Çalık hastaneye sevk edildi

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, cezaevinden ikinci kez hastaneye sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 17:31 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:53
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        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
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        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        Çalık, cezaevinden ikinci kez hastaneye sevk edildi. 23 Mart'ta tutuklanan geçmişte lenfoma ve lösemi tedavisi gören Murat Çalık'ın, cezaevine girdikten sonra aşırı kilo kaybı yaşadığı kaydedildi.

        Avukatları Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olmadığını belirtip tahliyesini talep etmişti. İzmir'de cezaevinde olan Çalık, bu sabah tetkikler için yeniden hastaneye sevk edildi.

        Çalık, geçtiğimiz hafta perşembe günü de hastanede kontrolden geçirilmişti.

        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
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        #Murat Çalık
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