Munzur Vadisi'nde keşfedilen çan çiçeği türü literatüre kazandırıldı

Uzun süren çalışmalar sonunda bitkinin, bilimsel ismi Campanula quercetorum olan meşe çanı türünün yeni bir alt türü olduğunu belirlediklerini aktaran Yıldırım, bu konudaki makaleyi Türler ve Habitatalar isimli bilimsel dergide, Doç. Dr. Ademi Fahri Pirhan ve doktora öğrencisi Tuğkan Özdöl ile yayımlandıklarını ifade etti.