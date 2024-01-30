Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı beyaza büründü
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Türkiye'nin önemli milli parkları arasında bulunan ve yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok yaban hayvanına yaşam alanı sağlıyor.
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Dört mevsim farklı manzaralar sunan milli park, son günlerde etkili olan yağışların ardından karla kaplandı.
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Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli parktaki kış güzelliği, dronla görüntülendi.
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Bazı doğaseverler de milli parkın eşsiz kış manzarasında gezinti yaptı.
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