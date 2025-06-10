Müjde Uzman, sezonu Bodrum'da açtı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Müjde Uzman, tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

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Müjde Uzman, Yalıkavak'taki bir otelin iskelesinde görüntülendi.

Pembe ve mor renklerin hakim olduğu bir bikini giyen Müjde Uzman, Merve Oflaz ile iskelede güneşlenip sohbet etti.

Günü güneşlenerek geçiren Müjde Uzman, şezlongdan kalkıp giderken arkasında gelen Merve Oflaz ile konuşmaya devam etti.