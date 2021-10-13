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Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur'dan ayrılık sonrası romantik yemek - Magazin haberleri

Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur'dan ayrılık sonrası romantik yemek

Geçtiğimiz ay yollarını ayıran Müjde Uzman-Oğuzhan Uğur çifti, aralarındaki buzları eritti. Çift, önceki gün Kuruçeşme'deki bir mekanda sarmaş dolaş vakit geçirdi

13.10.2021 - 07:39 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Müjde Uzman, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı YouTuber sevgilisi Oğuzhan Uğur ile birlikte Kuruçeşme'deki bir mekanda yemek yedi.

  • Geçtiğimiz ay ayrılan ve kısa süre sonra aralarındaki buzları eriterek yeniden bir araya gelen çift, mekanda sarmaş dolaş vakit geçirdi. Keyifli halleri ile dikkat çeken ikili, gece yarısı restorandan ayrıldı.

  • SÜRPRİZ AŞK

    Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, 'Hadi İnşallah', 'Kiralık Aşk' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

  • DEDİKODULARI ALEVLENDİREN HAMLE

    Instagram'dan sık sık mutluluk pozlarını yayınlayan ikili ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı.

    Uzman ile Uğur, sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırmıştı. Birbirlerini takipten de çıkan ikilinin bu hamlesi 'ayrılık' dedikodularını alevlendirmişti.

  • "AYRILIK UZUN SÜRMEDİ"

    Uzman, kısa bir süre sonra gazetecilerin 'ayrılık' sorularına yanıt vermişti. Konuyla ilgili açıklama yapan 36 yaşındaki Müjde Uzman, "Arkadaşlar ayrılık uzun sürmedi, tekrar bir araya geldik. Mutluyuz, her şey yolunda." diyerek, barıştıklarını duyurmuştu.

    Ardından yeniden ayrılık kararı alan çift, kısa bir süre sonra aralarındaki buzları erittiklerini ifade etmişti.

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