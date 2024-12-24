Muhallebili havuçlu kek tarifi: Muhallebili havuçlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Havuçlu kek, özellikle kış aylarında mutfaklardan eksik olmayan bir tatlıdır. İçeriğindeki havuç ve tarçınla geleneksel bir lezzet sunarken, üzerindeki muhallebiyle daha kremamsı ve zengin bir tatlıya dönüşür. Yumuşacık keki, mis gibi tarçın kokusu ve pürüzsüz muhallebisiyle her dilimde keyif sunan muhallebi havuçlu kek, özel günlerin ve çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday. Bu tarifle, hem görsel olarak şık hem de lezzetli bir tatlı yapabilir, misafirlerinizi etkileyebilirsiniz. İşte, adım adım muhallebili havuçlu kek tarifi!

REKLAM advertisement1 Muhallebili Havuçlu Kek Malzemeleri Kek İçin: 3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz veya fındık

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1,5 su bardağı un Muhallebi İçin: REKLAM 3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı Üzeri İçin: Tarçın veya Hindistan cevizi Muhallebili Havuçlu Kek Nasıl Yapılır? Muhallebili havuçlu kek kış aylarının vazgeçilmez tarifleri arasında özel bir yere sahiptir. İşte muhallebili havuçlu kek tarifi… Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları ve toz şekeri mikserle beyazlaşana kadar çırpın.

Üzerine sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Rendelenmiş havuçları, tarçını ve cevizleri ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın.

Kabartma tozu, vanilya ve unu eleyerek karışıma ekleyin. Pürüzsüz bir kek hamuru elde edene kadar karıştırın.

Kek karışımını yağlanmış bir dikdörtgen borcama veya kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Pişip pişmediğini kürdan testiyle kontrol edin.

Fırından çıkan keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Tencereye sütü, unu, nişastayı ve toz şekeri ekleyin. Çırpıcıyla pürüzsüz bir karışım elde edin.

Orta ateşte karıştırarak kaynamasını bekleyin. Muhallebi kıvam alıp koyulaşınca ocaktan alın.

Vanilyayı ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın.

Soğuyan kekin üzerine hazırladığınız sıcak muhallebiyi dökün. Spatula yardımıyla üzerini düzgün bir şekilde yayın.

Tatlınızı oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 3 saat dinlendirin.

Servis etmeden önce tatlının üzerine tarçın serpiştirin veya Hindistan ceviziyle süsleyin.

Dilimleyerek servis edin. Muhallebili havuçlu kek yapımı kolay ve pratik bir olmasına karşın belli püf noktalara dikkat etmek gerekir. İşte muhallebili kek yapılışı sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

REKLAM Kekin tamamen soğuduğundan emin olun; sıcak keke muhallebi dökülürse kıvamı bozulabilir.

Muhallebiyi sürekli karıştırarak pişirin, topaklanma olmasını engelleyin.

Daha farklı bir lezzet için muhallebiye limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz. Çikolatalı Muhallebili Havuçlu Kek Tarifi Bu tarifte havuçlu kekin klasik lezzetine, çikolatalı bir muhallebi katıyoruz! Yoğun çikolata aroması ve havuçlu kekin yumuşak dokusu bir araya gelerek hem şık hem de sıra dışı bir tatlı ortaya çıkarıyor. Malzemeler Kek İçin: 3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz veya badem

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un Çikolatalı Muhallebi İçin: 3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı toz şeker

100 gram bitter çikolata (küçük parçalara bölünmüş)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya Üzeri İçin: Rendelenmiş çikolata

Dövülmüş ceviz veya badem Çikolatalı Muhallebili Havuçlu Kek Tarifi

Yumurtaları ve toz şekeri bir kaba alın. Mikserle, karışım beyazlaşana kadar çırpın.

Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyin, düşük devirde karıştırmaya devam edin.

Rendelenmiş havuç, tarçın ve cevizleri karışıma ekleyin ve spatula yardımıyla homojen hale getirin.

Kabartma tozu, vanilya ve unu eleyerek karışıma yavaşça ekleyin. Hamurun kıvamı akışkan ama yoğun olmalı.

Karışımı yağlanmış bir kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edin.

Pişen keki fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Bir tencerede süt, un, nişasta ve toz şekeri karıştırın. Topaklanmayı önlemek için çırpıcıyla karıştırarak orta ateşte pişirin.

Muhallebi kıvam aldığında ocaktan alın ve içine bitter çikolatayı ekleyin. Çikolata eriyene kadar karıştırın.

Vanilya ve tereyağını ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Soğuyan kekin üzerine hazırladığınız çikolatalı muhallebiyi dökün ve spatula ile üzerini düzleştirin.

Tatlıyı oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin.

Muhallebinin üzerine rendelenmiş çikolata serpin.

Dövülmüş ceviz veya bademle süsleme yaparak şık bir sunum oluşturun.