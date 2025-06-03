Muğla'da olay, Yatağan ilçesi Akgedik Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eylül Kaplan’ı bulamayan aile kızlarını aramaya başladı.

AİLE KAYIP İHBARINDA BULUNDU

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İHA'daki habere göre evin etrafında kızlarını bulamayan aile hemen kayıp ihbarında bulunarak yardım talebinde bulundu.

BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan ihbar üzerine bölgeye ilk olarak Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ormanlık arazinin hakim olduğu bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürürken, olay yerine AFAD, UMKE ve STK’ların arama ekipleri yönlendirildi.

DAĞLIK ALANDA BULUNDU

Yapılan araştırmaların ardından kayıp kız dağlık alanda sağ olarak bulundu. 4 yaşındaki Eylül sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.