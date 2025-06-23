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        Muğla İl Sağlık Müdürü Akça’dan denetim

        Muğla İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Eriş Başaran Akça, görevinin ilk haftasında sahaya inerek kentteki sağlık hizmetlerini denetledi. Akça, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bodrum Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:33 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:33
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        Muğla'da sağlık hizmetleri denetlendi
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        Muğla'da Dr. Eriş Başaran Akça, İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı. Dr. Akça, görevinin ilk haftasında sahaya inerek kentteki sağlık hizmetlerini denetledi.

        DHA'nın haberine göre Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Akça, hastane başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane yöneticileriyle bir araya geldi.

        Görüşmelerin ardından temizlik personeli takviyesi, periyodik ilaçlama yapılması ve denetimlerin sürdürülebilir hale getirilmesi yönünde talimat verdi. Denetimlerini Bodrum Devlet Hastanesi'nde sürdüren Dr. Akça, burada uzun süredir kullanılamadığı belirtilen anjiyo cihazını inceledi.

        Dr. Akça cihazın hizmete alınması için gerekli uzman hekim atamalarının en kısa sürede yapılacağını belirtip, "Vatandaşlarımız sıra beklerken bu cihazın kullanılmaması kabul edilemez. En kısa sürede gerekli hekim atamaları yapılacak. Yatağan'da yoğun bakım yatak sayısı arttırılacak. Bodrum'da temizlik personeli ve uzman hekim takviyesi yapılacak, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde hekim eksikliği hızlı şekilde giderilecek" dedi.

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