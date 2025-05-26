Muğla'da kurban kesim ücretleri

Muğla Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, yaklaşan 2025 Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki kurban satış ve kesim yerlerine ilişkin kararlarını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, büyükbaş hayvan kesim ücreti 6 bin TL, küçükbaş hayvan kesim ücreti ise 800 TL olarak belirlendi. Kesim işlemleri yalnızca belediyelere ait mezbahalarda ve Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen yetkili kesim alanlarında yapılabilecek. Açık alanlarda ve sokakta kurban kesimine kesinlikle izin verilmeyecek.

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Komisyon kararında, kurban satış alanlarının üstü kapalı, çevresi ise brandayla çevrili şekilde, su, tuvalet, lavabo gibi sosyal ihtiyaçlara uygun biçimde hazırlanacağı vurgulandı. Kesim yerlerinde ise veteriner hekim, eğitimli kasap ve din görevlisi bulundurulması zorunlu olacak.

Vatandaşların, sağlıklı ve belgeli hayvanları tercih etmeleri gerektiği belirtilirken, kaçak hayvan nakli ve izinsiz kesimlere karşı denetimlerin sıkılaştırılacağı ifade edildi. Komisyon, kurbanlık alım-satım ve kesim işlemlerinde çevre temizliği, hijyen, halk sağlığı ve güvenliğin ön planda tutulacağını kaydetti.