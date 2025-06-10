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        Haberler Gündem Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü - Güncel haberler

        Muğla'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçtığı belirtilen şüpheli, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 22:04 Güncelleme: 10.06.2025 - 23:29
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        Muğla'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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        Terzialiler Mahallesi 160 Sokak'taki 4 katlı Salar Apartmanı'nda bir aileye misafir olarak gittiği belirtilen K.U. ile aile üyeleri Menderes A, eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.U, Menderes A, eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A'ya bıçakla saldırdı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Menderes A. ve oğlu Kıvanç A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan Nesrin A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçtığı belirtilen K.U, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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