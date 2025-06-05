Muğla bayram namazı saati 2025: Muğla'da bayram namazı kaçta kılınacak?
Diyanet ile Muğla bayram namazı saati belli oldu. Kurban Bayramı'nın birinci gününde kılınacak olan bayram namazı iki rekattır ve sabah namazı sonrası güneş doğduktan sonra kılınır. Muğla'da ikamet edenler Muğla'da bayram namazı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki Muğla'da bayram namazı kaçta kılınacak? İşte, 2025 Diyanet ile Muğla Kurban Bayramı namaz vakti
- 1
Muğla bayram namazı saati açıklandı. Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde kılınan bayram namazı için camilere akın edecek olan Muğlalılar bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Muğla ilinde bayram namazının kılınacağı saat, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. İşte Muğla bayram namazı saati ve bayram namazı kılınış bilgileri
- 2
MUĞLA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için Kurban Bayramı namazı vakitlerini paylaştı.
Buna göre, Muğla’da bayram namazı saat 06.24’te kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
- 3
Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden
(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.
-