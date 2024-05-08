"DOĞUMA AZ KALDI"

Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şu sıralar ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Müge Boz; "Doğuma az kaldı aslında ihtiyaçları almaya gelmiştim ama balon alıp çıkıyorum" ifadelerini kullandı.