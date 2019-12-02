- Caner içeri gelecek diye ayrıldık ve ben içeride öğreniyorum ki; giremiyor. 'Müge bu dakikadan sonra artık gerçekten tek başınasın' dedim. Aklıma gelen ilk şey Vina ile konuşmak oldu. Vina'ya 'Bebeğim şu anda doğuma giriyoruz ama baban yanında olamayacak. Seni doktorlar ve hemşireler karşılayacak. Lütfen korkma.' dedim.