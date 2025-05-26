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        Haberler Gündem Güncel Mudanya'da şehitler için mevlit | Son dakika haberleri

        Mudanya'da şehitler için mevlit okutuldu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:39
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        Mudanya'da şehitler için mevlit
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        Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi Muhtarlığı ve Güzelyalı Sosyal Girişim Topluluğu tarafından Güzelyalı Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen programda, şehitler için dualar edildi.

        Programda konuşan Burgaz Mahallesi Muhtarı Yüksel Kopuz, aziz şehitlerin cesaret ve fedakarlıklarının asla unutulmayacağını belirterek, "Onlar, gelecek nesiller için her zaman ilham kaynağı olacaktır" dedi.

        Kopuz, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Program ikramlarla sona erdi.

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        #şehit
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