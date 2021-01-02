Ayrıca yılbaşı dileklerini de sevenleriyle paylaşan Muazzez Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

2020, hiçbirimizin hatırlamak istemediği bir yıl oldu. Acılar, depremler ve pandemi yaşandı. Dilerim 2021; sağlık, sıhhat, güzellikler getirir. Herkesin yeni yılını yürekten kutluyorum. Tabii ki her sektörün emeği tartışılmaz ama sağlık çalışanlarımızdan özellikle Allah razı olsun.

Hepimize hayırlı, mutlu, en başta sağlık, sıhhat dolu güzel seneler olsun. 2021 hepimize sağlık, sıhhatle birlikte güzellikler getirsin.