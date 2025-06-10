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        Muazzez Akkaya Giray'a veda

        Şair Sezai Karakoç'un adına 'Mona Roza' şiirini yazdığı Muazzez Akkaya Giray, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 14:15 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:03
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        'Mona Roza'ya veda
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        Yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulan ve 7 Haziran'da İstanbul'daki evinde vefat eden Muazzez Akkaya Giray için Fenerbahçe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

        Giray'ın hayat hikâyesini "Mahrem Şiir: Mona Roza" adıyla kitaplaştıran yazar Emine Öte, yaptığı açıklamada, Muazzez Akkaya Giray ile 10 yıldır çok yoğun bir dönem geçirdiklerini ve anne-kız gibi olduklarını söyledi.

        Öte, Giray'ın müstesna bir şahsiyet olduğuna dikkati çekerek; "Hiç kimseyle ilgili böyle zarif eleştiriler dışında hiç kötü bir laf işitmedim. 2019'da kitabı yazmaya karar vermiştim. Çok mutlu oldu. Çocuklar gibi şendi. 2021'de beni yanına çağırarak, 'Bir ay önce ablamı kaybettim. Sıra bana geldi. Elini çabuk tut. Bitir bu kitabı.' dedi. Çok önemli şeyler anlattı kendi dönemiyle ilgili. Bugün bir devir kapanıyor. Türk edebiyatında kendisine şiirler yazılan kadınlar da ölümsüzdür, tıpkı şairleri gibi." dedi.

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        Muazzez Akkaya Giray'ın Cumhuriyetin en önemli kadın figürlerinden olduğuna işaret eden Öte, şunları kaydetti: Kandilli Kız Lisesi'nde yatılı okuyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi eski adıyla, tabii onun döneminde Mülkiye Mektebi'ni ilk kez yatılı kazanan kız öğrenci. Mülkiye Mektebi'ndeki hocalarını çok sık anlatırdı. O hocaların Anadolu'dan gelen çocukları nasıl eğittiğinden, onları nasıl kamu yararı için uygun öğrenciler olarak yetiştirdiğinden söz ederdi. Sadettin Kaynak'ın 'Gönül Oyunu' şarkısını çok güzel söylediğini anlatırdı. Cumhuriyet Dönemi Türk kadını için iyi bir simgeydi bence. Muazzez Hanım'ı bana birkaç kelimeyle anlat deseler, 'çok ölçülü' derdim. Çok güzel yaşadı. Umarım öte dünyada Sezai Karakoç'la birbirlerine selam verirler.

        Emine Öte, Giray'ın gençlere çok güzel nasihatler verdiğini de kaydederek, Giray'ın neslinin çok güzel hatıralar bırakıp, güzel yaşayarak aramızdan ayrıldığını sözlerine ekledi.

        Muazzez Akkaya Giray'ın naaşı kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

        MUAZZEZ AKAY GİRAY HAKKINDA

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde 1930'da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948'de Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı bitirdi. Giray 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi Maliye Bölümü'ne girdi.

        Giray, maliye bölümünde okurken Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta öğrenim gördü.

        Muazzez Akkaya Giray, sık sık Sezai Karakoç'un mezarını ziyaret ederek dua ederdi.

        Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, hazine avukatı olarak çalışmıştı.

        Şair, yazar ve fikir adamı Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021'de hayata veda etti.

        Muazzez Akkaya Giray, geçtiğimiz yıl röportajda vermişti. Muazzez Akkaya Giray, Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'nın kendisine olan sevgisine ilişkin; "Cemal Süreya daha çok cebime şiirler koyardı. Sonra sınıfa girince aynı şiiri tahtada da görürdüm. Şiirlerin ona ait olduğunu sonradan öğrendim. Ben o dönem bu şekilde bir arkadaş edinmeyi, ilerletmeyi hiç düşünmedim" diye konuşmuştu.

        "SEZAİ KARAKOÇ BENDEN KÜÇÜKTÜ İLK HANDİKAP OYDU"

        Sezai Karakoç'un ise daha ısrarcı bir tavrının bulunduğunu vurgulayan Muazzez Akkaya Giray, o dönem yaşananları şu sözlerle dile getirmişti: Büyüklerimizin kafamıza çiviyle çaktıkları bazı fikirler var, 'erkek yaşça büyük, hanımı ondan küçük olmalı' gibi. Annem - babam, çevremdeki herkes de böyleydi. Sezai Karakoç da benden bir - iki yaş kadar küçüktü, benim için ilk handikap oydu zaten. Bu nedenle ihtimalini bile düşünmedim. Çünkü kafamda yaş konusu yerleşmişti.

        "SOY İSMİNDEKİ HARFİ BİZİ AYNI MASADA GÖRDÜĞÜ İÇİN SİLDİRDİ"

        Cemal Süreya'nın soy isminden bir harfi eksilttiği olaya da ilk kez açıklık getiren Muazzez Akkaya Giray, şöyle konuşmuştu: Benimle gelip konuşmaya hiç çalışmadı. Bir iddiaya girmişler, onun sonucu soy isminden bir harfi attığı doğru. Hangimiz daha ileride olursak, diğeri bir şeyinden vazgeçecek diye iddiaya girmişler. Bu olay olduğunda Mülkiye'nin kafesinde arkadaşlarımızla oturuyorduk. Arkadaşlarım yanlarında Sezai Karakoç ile gelmişti. Aynı masadaydık. Sonra diğer arkadaşlar kalkıp gidince ve sadece Sezai Karakoç'la benim masada kaldığım anı görünce Cemal Süreya, soy isminden bir harfi sildirmiş. Bana böyle izah etmişlerdi.

        Cemal Süreya, 9 Ocak 1990'da vefat etti.

        "TERCİH YAPMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM, EŞİMLE MUTLU BİR HAYATIM OLDU"

        Sezai Karakoç ile de detaylı hiçbir diyaloğunun olmadığını vurgulayan Muazzez Akkaya Giray; "Üniversite 2'nci sınıftaydık. Yazdığı şiirleri bana vermek için çok uğraşıyordu, ben mecburen tekrar ısrar etmesin diye alıyordum ama dediğim gibi o zamanlar okuldan biriyle arkadaş olmayı, ikisinden birini tercih etmeyi hiç düşünmedim. Okul sonrası seçtiğim eşim, o da Mülkiye mezunu olan rahmetli Orhan Giray'la çok mutlu bir hayatım oldu, 4 güzel evlat yetiştirdik" ifadelerini kullanmıştı.

        Muazzez Akkaya Giray; "Bana yazılan şiirleri zaman içinde ne yazık ki kaybettim, buna gerçekten üzülüyorum. Evlenirken problem olmasın diye düşünerek ablamın evinde bir yere koymuştum. Sonra da eşimle bir sorun yaşamayalım diye geri almadım. Maalesef orada da şiirler zamanla telef oldu. Buna gerçekten üzülüyorum, keşke o şiirleri saklasaydım" şeklinde konuşmuştu.

        MONA ROSA

        Mona Rosa. Siyah güller, ak güller.

        Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak.

        Kanadı kırık kuş merhamet ister.

        Ah senin yüzünden kana batacak.

        Mona Rosa. Siyah güller, ak güller.

        Ulur aya karşı kirli çakallar,

        Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa.

        Mona Rosa bugün bende bir hal var.

        Yağmur iğri iğri düşer toprağa,

        Ulur aya karşı kirli çakallar.

        Açma pencereni perdeleri çek,

        Mona Rosa seni görmemeliyim.

        Bir bakışın ölmem için yetecek.

        Anla Mona Rosa ben öteliyim.

        Açma pencereni perdeleri çek.

        Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi,

        Bende çıkar güneş aydınlığına.

        Bir nişan yüzüğü bir kapı sesi.

        Seni hatırlatır her zaman bana.

        Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi.

        Zambaklar en ıssız yerlerde açar

        Ve vardır her vahşi çiçekte gurur.

        Bir mumun ardında bekleyen rüzgar,

        Işıksız ruhumu sallar da durur.

        Zambaklar en ıssız yerlerde açar.

        Ellerin, ellerin ve parmakların

        Bir nar çiçeğini eziyor gibi.

        Ellerinden belli olur bir kadın,

        Denizin dibinde geziyor gibi.

        Ellerin, ellerin ve parmakların

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        #Muazzez Akkaya Giray

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