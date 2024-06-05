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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ tercih sonucu sorgulama: 2024 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        MSÜ tercih sonucu sorgulama: 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapan adaylar, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. İşte 2024 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 20:17 Güncelleme: 05.06.2024 - 20:17
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        • 1

          MSÜ tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tercihlerini 10 Mayıs tarihine kadar "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapan adaylar, gözünü MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, "2024 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

          Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

        • 3

          MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

          Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

        • 4
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