MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası
MSÜ tercih sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Haziran ayı itibariyle MSÜ tercih sonucu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu'nda askeri alanda istihdam sağlamak isteyen adaylar için MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası
- 1
Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları gündemde yer alan başlıklar arasında bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yapılacak. Peki MSÜ tercih sonuçları bugün mü açıklanacak, ne zaman açıklanır? ÖSYM 2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası
- 2
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
- 3
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili duyuru Milli Savunma Bakanlığı https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yapılacak.
Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.