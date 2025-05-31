MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı
Milli Savunma Bakanlığı'nın PERTEM sistemi üzerinden ilan edilecek MSÜ sonuçları bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan sınavın sonuçlarına göre Kara, Hava, Deniz Harp Okulu'nda eğitim görmek isteyen adaylar için MSÜ tercih başvuruları nisan ayında tamamlandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi araştırılıyor. 2025 yılı MSÜ tercih işlemleri en son 21 Nisan tarihinde yapıldı. Tercih sonuçları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak olup ne zaman erişime açılacağı ile ilgili aramalar devam ediyor. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sonuçları henüz açıklanmadı. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyurulmadı.
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Geçtiğimiz sene 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından sonuçlar 13 Haziran tarihinde adaylara duyurulmuştu. Bu doğrultuda MSÜ tercih sonuçlarının önümüzdeki günler içerisinde duyurulması bekleniyor.
MSÜ 2025 tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.