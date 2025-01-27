MSÜ başvuruları için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2025 MSÜ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvurularında artık sona gelindi. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre, MSÜ başvuruları 27 Ocak Pazartesi bugün sona eriyor. Henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Askeri öğrenci adaylarının katılacağı sınav, 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. Peki, MSÜ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 MSÜ başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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MSÜ sınavı için artık bir aydan kısa bir süre kaldı. ÖSYM sınav takvimine göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) bu yıl 23 Şubat’ta düzenlenecek. Yayımlanan kılavuza göre, sınava başvuru süreci bugün sona erecek. Adaylar MSÜ başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda başvurularını tamamlayacaklar. Başvuruda bulunamayan adaylar ise geç başvuru sürecini bekleyecek. Peki, MSÜ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS MSÜ başvuru ekranı ve ücreti 2025 hakkında detaylar…
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2025 MSÜ BAŞVURULARI SONA ERİYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvim doğrultusunda 2 Ocak Perşembe günü başlayan 2025 MSÜ başvuruları, 27 Ocak Pazartesi günü (bugün) sona erecek.
Geç başvurular ise 30 Ocak 2025 tarihinde alınacak.
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2025 MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
2025-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.
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MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?
MSÜ sınavı başvuru ücreti, 450 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracak.
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Ödeme yapılacak bankalar:
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
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MSÜ 2025 NE ZAMAN?
MSÜ sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
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MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.