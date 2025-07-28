MSB 3097 kura çekimi ne zaman? 2025 MSB kura çekimi işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı bünyesine 3097 sürekli işçi alımı yapılacak olup MSB kura çekimi tarihi merak konusu oldu. MSB 3097 işçi alımı başvuruları 25-29 Temmuz arasında yapılacak. Belirtilen tarihler arasında başvurularını İŞKUR üzerinden yapan adaylar, MSB kura çekimi işçi alımı kura çekiminin yapılacağı tarihi gündemine aldı. Kura çekiminin ardından pek çok meslek grubu istihdam sağlamış olacak. Milli Savunma Bakanlığı kura sonuçları isim listesi noter huzurunda açıklanacak. İşte, 2025 MSB kura sonuçlarına ilişkin bilgiler
- 1
MSB 3097 kura çekimi tarihi ve sonuçları araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı 3 bin 97 işçi alımı başvuruları 25-29 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlanacak. Kura sonuçları isim listesinin belli olmasının ardından, başvurusu kabul edilip ve kura çekimine katılmayı hak kazananlar da netlik kazanmış olacak. Şoför, ambalajcı, malzeme takip ve dağıtım İşçisi, saraç, kaynak teknisyeni gibi alanlara yapılacak işçi alımında, kura çekiminin gerçekleşeceği tarih belli oldu. Peki, MSB 3097 kura çekimi ne zaman? 2025 MSB kura çekimi işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2
MSB 3097 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 NE ZAMAN?
MSB 3097 işçi alımı kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacak.
SONUÇLAR LİSTE ŞEKLİNDE YAYIMLANACAK
Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.
Açık iş pozisyonları için sınav icra edilecektir. Sınava açık iş gücü miktarının dört katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının dört katı asil dört katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek
- 3
ALIM YAPILACAK MESLEK GRUPLARI
Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamüller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
-
- 4
6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak. (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir)
10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
13. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
14. Adayların güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması işlemlerinin yürütülebilmesi için MERNİS’e kayıtlı ikametgah adreslerinin güncel olması gerekmektedir. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.