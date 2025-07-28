MSB 3097 kura çekimi ne zaman? 2025 MSB kura çekimi işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB 3097 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 NE ZAMAN?

MSB 3097 işçi alımı kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacak.

SONUÇLAR LİSTE ŞEKLİNDE YAYIMLANACAK

Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

Açık iş pozisyonları için sınav icra edilecektir. Sınava açık iş gücü miktarının dört katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının dört katı asil dört katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek