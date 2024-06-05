MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılında 25 bin uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Bu bilgiler ışığında, MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuru ekranı ile başvuru kılavuzu erişime açıldı. E-Devlet ekranı üzerinden gerçekleşecek başvurular hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, MSB personel alımı ne zaman? İşte ayrıntılar...
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Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır." ifadelerine yer verilerek 25 bin uzman erbaş alımı yapıldığı duyuruldu. Açıklama sonrasında MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuru sayfası ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 MSB 25 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? İşte detaylar...
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MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır.
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MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvurular 03.06.2024 saat 11.00'dan 30.06.2024 saat 23.59'a kadar yapılabilecektir.
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.
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BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?
Başvuru şartlarını taşımadıkları hangi aşamada olursa olsun tespit edilen/anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak,
Görevdeyken başvuru yapan sözleşmeli erbaş ve erlerden, değerlendirme aşamaları devam ederken 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu 4’üncü maddesi gereği 7’nci hizmet yılını dolduranların adaylıkları sonlandırılacaktır.