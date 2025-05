Mourinho'dan 3 değişiklik!

Ligde şampiyon olan Galatarasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Morinho, karşılaşmada kaleyi genç file bekçisi Osman Ertuğrul Çetin'e emanet etti.

Fenerbahçede kaleci Livakovic ile kart cezalısı Fred kadroda yer almazken Szymanski yedeğe çekildi.

Sarı-lacivertli takım sahaya, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Kostic, Djiku, Skriniar, Amrabat, Tadic, Oğuz Aydın, Talisca, Dzeko, En Nesyri ilk 11 ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterce, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel, Münir Levent Mercan, Cenk Tosun, Szymanski ve Yusuf Akçiçek yer aldı.

Ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor'da ise geçen hafta Adana Demir karşılaşmasında kaleyi koruyan genç file bekçisi Emir Dadük, kırmızı kart cezalısı Strandberg ve sakatlığı bulunan Rui Pedro kadroda yer almadı. Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yenen kadroya göre teknik direktör Murat Şahin Bekaj, Abdulkadir Parmak ve Cengiz Demir'e ilk 11'de şans verdi. Hatayspor karşılaşmaya Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Massanga, Okoronkwo Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Boutobba ilk 11 ile çıktı. Bordo-beyazlı ekipte Demir Sarıcalı, Bamgboye, Selimcan Temel, Diack, Kerim Alıcı, Baran Sarka, Ali Yıldız, Fernandes, Deniz Aksoy ve Yiğit Ali Buz yedek kulübesinde yer aldı. Tribünde yer yer boşlukların olduğu görüldüğü maçta bazı taraftarlar sarı-lacivertli futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.