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        Motoryat alevlere teslim!

        İzmir'in Çeşme ilçesinde bir motoryatta yangın çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yatı açığa çekti. Söndürme çalışmaları sırasında batan motoryatın çıkarılması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 12:46 Güncelleme: 13.07.2025 - 12:46
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        Motoryat alevlere teslim!
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        İzmir'in Çeşme ilçesinde yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi.

        AA'da yer alan habere göre Dalyan Balıkçı Barınağı'nda bağlı bulunan Nebahat Özdemir İlgüy'e ait "Sea Nymph" isimli motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi ile Çeşme Kolluk Destek Tim Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yatı açığa çekti.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında motoryat kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında batan motoryatın çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

        Olay sırasında motoryatta bulunan personel Naci Bilen'in ifadesinde, sabah saatlerinde teknede elektrik olmadığını, sigortayı açtığını, bir süre sonra makine dairesinden dumanların gelmeye başladığını söylediği öğrenildi. Bilen'in, aniden bir alevlenme olduğunu ve hızla yangının büyüdüğünü aktardığı belirtildi.

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