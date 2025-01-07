Benzine yapılan 1 lira 26 kuruşluk zam sonrasında bir zam da motorine bekleniyor. Zamlı fiyatların yarın itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor. Peki, motorine ne kadar zam yapılacak? İşte, motorin zammı ve 7 Ocak 2025 güncel motorin fiyatları...