Morata ve Sanchez, sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'ın İspanyol forveti Alvaro Morata ve Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.
Giriş: 16.07.2025 - 11:27 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:27
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Galatasaray’da bir yandan da sağlık kontrolleri sürüyor.
İzinli oldukları gerekçesiyle takıma geç dahil olan Alvaro Morata ve Davinson Sanhcez, dün takımla birlikte ilk kez çalıştı. 2 futbolcu bugün sabah saatlerinde de sağlık kontrollerinden geçti.
Sarı-kırmızılılar, bugün yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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