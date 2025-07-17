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        Haberler Spor Basketbol TKBL Monique Billings Fenerbahçe'de! - Basketbol Haberleri

        Monique Billings Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe Opet, 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Monique Billings'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:15
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        Monique Billings Fenerbahçe'de!
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        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Monique Billings'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcuyla kısa dönemli anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Son olarak Golden State Valkyries forması giyen 1,93 metre boyundaki basketbolcu, WNBA'de 1500 sayı ve 1000 ribaunt barajını aşmayı başaran oyuncular arasında yer almıştı.

        MALONGA VE RUPERT DE FENERBAHÇE'DE!

        Kulüpten yapılan açıklamada ayrıca, Dominique Malonga, Iliana Rupert ve Jonquel Jones'un da kadroya dahil edildiği belirtildi.

        A Milli Basketbol Takımı forması giyen oyuncular Tilbe Şenyürek ve Olcay Çakır Turgut'la da birer yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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