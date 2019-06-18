Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ever Banega için Sevilla'dan flaş bir açıklama geldi. İspanyol ekbinin sportif direktörü Monchi, beIN Sports'a ilginç ifadeler kullanıp "Ever Banega için Galatasaray'dan hiçbir teklif almadık. Sevilla ile Galatasaray arasında hiçbir kontak kurulmadı" dedi.

"3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI" DEMİŞLERDİ

Banega için dün akşam Fox Sports'un yaptığı habere göre Banega ile Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşma sağladığını ifade etmişti. Haberde sarı-kırmızılıların, Sevilla ile de yaptığı müzakereler sonucunda mutabakata vardığını, transferin maliyetinin 4 milyon Euro olduğu kaydedildi. Ayrıca bu transferin hafta içinde resmen açıklanacağı belirtildi.

Banega transferiyle ilgili Fransa'dan da iki iddia geldi. beIN SPORTS yorumcusu Eric Abidal'in katıldığı bir programda Banega'nın, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu. Fransız futbol adamının bu transfer için "Efsane olmaya geliyor" ifadelerini kullandığı kaydedildi.