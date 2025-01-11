Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Almanya Bundesliga maçları

        Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Bundesliga'da şampiyonluğun en güçlü adayı Bayern Münih, Mönchengladbach deplasmanına çıkıyor. Leverkusen'in Dortmund'u yenmesiyle lider Bayern ile aradaki puan farkı bire indi. Bu sebeple Bavyera ekibi Mönchengladbach karşısında hata yapmak istemiyor. Alman devinde Harry Kane, 14 gol ve 7 asistle gösterdiği müthiş performansla dikkat çekiyor. Peki, Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bayern Münih, Almanya’daki son lig maçında Leipzig’i 5-1 yenerek moral buldu ve şimdi gözler Mönchengladbach karşılaşmasına çevrildi. Mönchengladbach, bu sezon dalgalı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Şu an 24 puanla 8. sırada bulunan ev sahibi ekip, Bayern Münih karşısında ev sahibi avantajını kullanıp puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçla ilgili son bilgiler…

        • 2

          MÖNCHENGLADBACH- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

          Bundesliga’nın 16’ncı hafta mücadelesinde Mönchengladbach ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor.

          Borussia Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 11 Ocak Cumartesi (bugün) 20.30’da başlayacak.

        • 3

          MÖNCHENGLADBACH- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

          Kritik mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

          Neuer, Laimer, Dier, Kim Min Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane, Kane

        • 5

          BAYERN SON DURUM

          Bavyera ekibi ligin en golcü takımı olurken rakip fileleri 47 kez sarstı. Bundesliga’da 36 puanla zirvede yer alan Münih'i 35 puanla son şampiyon Bayer Leverkusen takip ediyor. Borussia Dortmund deplasmanında 3-2'lik skorla kazanan Xabi Alonso'nun öğrencileri, puanını 35 yaptı. Maç eksiğiyle zirvede bulunan Bavyera ekibi karşılaşmayı kazanması halinde aradaki puan farkını dörde yükseltecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa