Bayern Münih, Almanya’daki son lig maçında Leipzig’i 5-1 yenerek moral buldu ve şimdi gözler Mönchengladbach karşılaşmasına çevrildi. Mönchengladbach, bu sezon dalgalı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Şu an 24 puanla 8. sırada bulunan ev sahibi ekip, Bayern Münih karşısında ev sahibi avantajını kullanıp puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçla ilgili son bilgiler…