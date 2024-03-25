Monaco Prensesi Charlene imajını değiştirdi

İki çocuk annesi Prenses Charlene, bir dönem psikolojik sorunlarıyla gündeme gelmişti. 2021'in büyük bir bölümünü Güney Afrika’da sağlık sorunlarıyla baş ederek geçiren Prenses, Kasım 2021'de “hem duygusal hem de fiziksel yorgunluk” nedeniyle bir tedavi merkezinde kalmıştı.