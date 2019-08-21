Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Radamel Falcao için kulübü Monaco'dan yeni bir açıklama geldi. Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, düzenlediği basın toplantısında Kolombiyalı oyuncuyla ilgili sorulan soruya, "Bu sezon iki forvetle oynama düşüncemiz var. Falcao'nun bizimle kalmasını istiyoruz" diyerek cevap verdi.