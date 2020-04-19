Al-Masry Al-Youm'a konuşan yıldız ismin babası Salah Ghaly yaptığı açıklamada binlerce ton yiyecek bağışı yapan oğlu Mohamed'in ayrıca binlerce maskeyi de köye ulaştırdığını söyledi. Köylerinin sterilize edildiğini de belirten Ghaly ayrıca iki buzağı keseceklerini ve etlerinin hem kendi köylerine hem de komşu köylere dağıtılacağını belirtti.

Mohamed Salah daha önce de kendi bağış kurumu vasıtasıyla köyüne temiz su arıtma tesisi kurarak hemşerilerinin su ihtiyacını karşılaşmıştı.