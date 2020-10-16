MEHTAP ELAİDİ
Mehtap Elaidi, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 15. sezonunda, her şeyin özüne dönerek yarattığı #backtopointzero İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunu sundu.
Öze geri dönüş olarak çevrilebilecek #backtopointzero temasını Mehtap Elaidi dört farklı açıdan ele aldı.
Tasarımcı bu öze dönüş macerasına ilk önce markasının özüne dönerek başladı; koleksiyonun odak noktasına beyaz gömlekler ve beyaz poplin kumaş oturtulurken markanın eski koleksiyonlarından ikonikleşmiş bazı parçalar da bu sezonda yeniden hayat buldular.
Daha sonra rotasını ülkemize çeviren Mehtap Elaidi, pandemi sürecinde çiçek açarak tasarım ekibinin huzur depolamasını sağlayan mimoza ağaçlarından ilhamla özel bir desen hazırladı, bu desen organik kotona basıldı ve uçuşan elbiselere taşındı.
Türkiye’nin geleneksel sanatlarından oya işini koleksiyona yansıtmak isteyen ekip ÇATOM ile bir araya geldi ve ÇATOM’un iş sağladığı yetenekli kadınlar koleksiyona özel boncuklu mimoza oyası ve Türkiye’ye has olan çintemani deseninin oyasını işlediler.
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