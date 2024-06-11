BU EFSANE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kedilerin dokuz yaşamı efsanesini kimin başlattığı bilinmiyor. Sözlü kültür ürünü olan bu efsanenin ilk kez ne zaman ve nerede yaratıldığına dair gerçek bir tarihsel kayıt da bulunmuyor. Ancak bilinen, kedinin dokuz canından söz eden ilk sözün bir İngiliz atasözünde olduğudur. Bu atasözüne göre kediler, ilk üç hayatlarında oyun oynar, sonraki üç hayatlarında başıboş dolaşır ve son üç hayatlarında ise yerleşik bir hayat sürer.