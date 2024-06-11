Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Mit mi gerçek mi: Yüksekten düşüp hayatta kalma yeteneği olan kedilerin 9 canı olduğu efsanesi doğru mu?

        Mit mi gerçek mi: Yüksekten düşüp hayatta kalma yeteneği olan kedilerin 9 canı olduğu doğru mu?

        Kedilerin dokuz cana sahip olduğu efsanesi, yüzyıllardır insanlar tarafından yayılan bir bilgi. Bu inanış genellikle, kedilerin çeviklikleri ve zorlu durumlarda hayatta kalma yetenekleriyle ilişkilendiriliyor. Peki, kedilerin gerçekten dokuz canı var mı? İşte, bu efsanenin nasıl doğduğu, yüksekten düşünce nasıl hayatta kaldıkları ve efsanenin doğruluğuna dair detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 14:00 Güncelleme: 11.06.2024 - 01:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kedilerin dokuz cana sahip olduğu efsanesi, onların şaşırtıcı çeviklikleri ve yüksekten düştüklerinde bile hayatta kalma yetenekleriyle besleniyor. Bu inanış, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerde kendine yer buldu ve popülerliğini korudu. Haberimizde kedilerin neden "dokuz canlı" olarak adlandırıldığını, bu efsanenin nasıl ortaya çıktığını ve yüksekten düşünce nasıl hayatta kaldıkları gibi bilgileri derledik. İşte, detaylar...

        • 2

          KEDİLERİN 9 CANININ OLDUĞU DOĞRU MU?

          Kedilerin dokuz yaşamının gerçek olmasını istesek de maalesef bu bir efsanedir. Ancak bu durum akla şu soruyu getiriyor: Bu efsane ne zaman yayılmaya başladı?

        • 3

          BU EFSANE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          Kedilerin dokuz yaşamı efsanesini kimin başlattığı bilinmiyor. Sözlü kültür ürünü olan bu efsanenin ilk kez ne zaman ve nerede yaratıldığına dair gerçek bir tarihsel kayıt da bulunmuyor. Ancak bilinen, kedinin dokuz canından söz eden ilk sözün bir İngiliz atasözünde olduğudur. Bu atasözüne göre kediler, ilk üç hayatlarında oyun oynar, sonraki üç hayatlarında başıboş dolaşır ve son üç hayatlarında ise yerleşik bir hayat sürer.

        • 4

          Bununla birlikte William Shakespeare'in en ünlü oyunlarından biri olan Romeo ve Juliet'te, Shakespeare bir karakterine "İyi kedi kralı, sadece dokuz canınızdan biri." dedirtir. Shakespeare bu trajediyi 16. yüzyılda yazdığına göre kedilerin 9 cana sahip olduğu efsanesinin 1500'lerden önceye dayandığı anlaşılıyor.

        • 5

          KEDİLER YÜKSEKTEN DÜŞÜNCE NASIL HAYATTA KALIYOR?

          Çoğu kedi türü gibi kediler de ağaçlarda yaşayarak evrimleşti. İnsanlar tarafından evcilleştirilmeden önceki evrim yılları, türlerinin yaşamaya başladıkları yüksekliğe uyum sağlamalarını sağlamıştı. Ayrıca kedilerin, düşerken vücutlarını bükerek güvenli bir şekilde ayaklarının üzerine inmelerini sağlayan bir "doğrulma refleksi" vardır.

        • 6

          Bununla birlikte vücut yüzey alanları, düşme kuvvetini azaltır. Son olarak ise bağlarının ve kemiklerinin etkileyici esnekliği, darbeden dolayı mümkün olduğunca az yaralanma yaşamalarına yardımcı olur. Yani bir kedinin dokuz yaşamının milyonlarca yıllık bir evrimin sonucu olduğunu söylenebilir.

        • 7

          NEDEN 9 SAYISI KULLANILIYOR?

          Tam olarak sebebi bilinmese de İslam, Yunan ve Katolik Roma gibi dini kültürlerde dokuz sayısı semboliktir ve mistik özelliklere sahip olduğundan 9 can bu durumla bağdaştırılır. Bu durumun yanı sıra eski Mısırlılar bu hayvanların kutsal ve doğaüstü güçlere sahip ilahi varlıklar olduğuna inanıyorlardı o yüzden bu durumun da efsanesinin yayılmasına neden olduğu düşünülüyor.

          Kaynak: The Fact Site

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        Habertürk Anasayfa