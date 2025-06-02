Miranda Kerr, teknoloji milyarderi eşi Evan Spiegel ile çekilen romantik fotoğraflardan oluşan bir galeri paylaştı. Eşiyle Japonya'da tatil yapan 42 yaşındaki eski Victoria's Secret modeli, Kyoto şehrinden mutlu anlarını hayranlarına gösterdi.

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Kyoto'da tapınak ziyareti yapan Miranda Kerr ile Evan Spielberg, tapınak bahçesinde meditasyon yaparken görüldü.

Instagram gönderisinde; "Japonya kalbimde özel bir yere sahip ve Kyoto'yu aşkımla deneyimlemek inanılmaz derecede anlamlıydı" diye yazan Kerr; "Dinç bahçelerden kutsal tapınaklara kadar her an çok özel hissettirdi ama en çok anlam ifade eden şey sessiz duraklamalardı. Meditasyon uzun zamandır hayatımın anlamlı bir parçası oldu ve farkındalığın kültüre işlendiği bir yerde olmak derin bir şekilde topraklayıcı hissettirdi" ifadesini kullandı.

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Miranda Kerr, 2015'ten bu yana birlikte olduğu ve 2017'de evlendiği Evan Spiegel ile mutlu birliktelik yaşıyor. Kerr'in Snapchat'in kurucusu olan Spiegel ile evliliğinden üç, eski eşi Orlando Bloom'dan da bir olmak üzere dört çocuk sahibi.

Çiftin; 9 yaşında Pierre, 6 yaşında Hart ve 5 yaşında Myles adlarında 3 oğlu var

Ünlü model, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, mutlu evliliğin sırrını "denge ve birbirinden öğrenme" olarak sıralamıştı. "Ben ondan öğreniyorum, o benden öğreniyor. Birbirimizle dengeyi kuruyoruz. 11 yıldır birlikteyiz ve o benim en sevdiğim kişi" diyen Avustralyalı model, 34 yaşındaki ABD'li eşi Evan Spiegel ile çift olarak hem birbirlerini hem de aile zamanlarını öncelik haline getirdiklerini belirtmişti. Miranda Kerr'in eski eşi Orlando Bloom ile evliliğinden 13 yaşında Flynn adında bir oğlu daha bulunuyor