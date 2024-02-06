MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandili'nde özel bir oruç tutma yükümlülüğü İslam dini açısından bulunmasa da, bazı Müslümanlar bu özel gecede nafile oruç tutmayı tercih edebilirler. Nafile oruçlar, Ramazan ayındaki farz orucun dışında bireysel niyetle tutulan gönüllü oruçlardır. Miraç Kandili'nde oruç tutma tercihi, bu mübarek gecenin derin anlamına ve manevi atmosferine daha fazla odaklanmak amacıyla yapılır.

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