Miraç Kandili mesajları ve sözleri... Miraç Kandili, İslam alemi için kutsal syaılan günlerden bir tanesi. Bugün, dünya çapında milyonlarca vatandaş gününü ibadet ederek geçirecek. Hz. Muhammed'in gece vakti Kudüs'e gidip oradan semaya yükselmesini ve orada peygamberlerle görüşmesini ifade eden İsra ve Miraç olayı Miraç Kandili olarak kutlanır. İşte, kandil gününde sevdiklerinize iletebileceğiniz en güzel Miraç Kandili mesajları...