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MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

Miraç Kandili özel resimli, dualı tebrik mesajları ve sözleri

Miraç Kandili mesajları her yıl olduğu gibi bu yıl da sevdiklerini tebrik etmek ve yaşadığı kandil coşkusunu paylaşmak isteyenler tarafından sosyal platformlar üzerinden paylaşılıyor. 2023 Ramazan ayı öncesi ve üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili'ne özel resimli, dualı ve kısa Miraç kandili mesajları galerisini her yıl olduğu gibi bu yıl da haberimizde derledik. İşte Miraç Kandili özel resimli, dualı tebrik mesajları ve sözleri

Giriş: 17.02.2023 - 08:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Miraç Kandili mesajları 7 kat semaların açıldığı Hz. Muhammed'in bir gece yarısı Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Sidret'ül Münteha'ya yükseltildiğine inanılan Miraç Mucizesi'nin yaşandığı Recep Ayı'nın ilk gecesinde en çok paylaşılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Miraç Kandili'ne özel resimli, dualı ve kısa Miraç kandili mesajları galerisini her yıl olduğu gibi bu yıl da haberimizde derledik.

  • Miraç Kandili resimli mesajlarını herhangi bir ücret ödemeksizin ve telifsiz olarak indirip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte Miraç Kandili mesajları...

  • - Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...

  • - Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

  • - Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...

  • - Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun.

  • - Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

  • - Bu gece Miraç Gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

  • - Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Miraç Kandiliniz mübarek olsun...

  • - Rabbim Sen affedicisin affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.

  • - İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun...

  • - Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı, her anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle; Miraç kandiliniz mübarek olsun.

  • -Yakınlık ne mekânda ne zamandadır, sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

  • -Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

  • - Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç kandiliniz mübarek olsun.

  • - Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

  • - Tüm İslam âleminin mübarek Miraç kandilini kutluyor, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi iç huzura eriştirmesini Yüce Allahtan diliyorum… 

  • - Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

  • - Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

  • - Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bu gecede dua edelim Rabbimize. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

     

    - Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç kandilimiz hayırlı olsun.

     

    - Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç kandiliniz kutlu olsun...

     

    - Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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