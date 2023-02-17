Miraç Kandili mesajları 7 kat semaların açıldığı Hz. Muhammed'in bir gece yarısı Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Sidret'ül Münteha'ya yükseltildiğine inanılan Miraç Mucizesi'nin yaşandığı Recep Ayı'nın ilk gecesinde en çok paylaşılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Miraç Kandili'ne özel resimli, dualı ve kısa Miraç kandili mesajları galerisini her yıl olduğu gibi bu yıl da haberimizde derledik.