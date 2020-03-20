20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Miraç Kandi mesajları, bu özel günde sevdiklerini unutmayan ve onları mutlu etmek isteyenlerin yakın kadrajında. Miraç Gecesi'nde, Hz. Muhammed (S.A.V)'in göğe yükseldiği gecedir. Miraç, merdiven demektir. Hz.Muhammed'in, geceleyin Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Bu özel günde sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel mesajlar haberimizde.
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2020
İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun
Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...
Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet dolu bir kandil geçirmenizi dileriz.
Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Miraç Kandiliniz mübarek olsun...
Rabbim Sen affedicisin affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.
Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç kandilimiz hayırlı olsun.
Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç kandiliniz kutlu olsun...
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