Miraç Kandi mesajları, bu özel günde sevdiklerini unutmayan ve onları mutlu etmek isteyenlerin yakın kadrajında. Miraç Gecesi'nde, Hz. Muhammed (S.A.V)'in göğe yükseldiği gecedir. Miraç, merdiven demektir. Hz.Muhammed'in, geceleyin Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Bu özel günde sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel mesajlar haberimizde.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2020

İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun