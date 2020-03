Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet dolu bir kandil geçirmenizi dileriz.

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.